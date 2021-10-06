Напад на журналістів "Схем": у Києві під "Укрексімбанком" провели акцію протесту, біля активістів із висоти упав вазон
У середу, 6 жовтня, у Києві біля будівлі "Укрексімбанку" по вул. Антоновича, 127 відбулась акція протесту через напад на журналістів проєкту "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура в кабінеті керівника фінустанови Євгена Мецгера
Про це повідомляє "Укрінформ".
Активісти вимагали звільнення Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку" через перешкоджання журналістській діяльності та об'єктивного розслідування інциденту.
Крім того, учасники акції вимагали розслідування інших нападів на журналістів, які залишаються нерозслідуваними.
За даними медійного проєкту Watchers.Media, на початку акції поруч із учасниками з висоти впав вазон. За словами очевидців, вазон випав з вікна банку.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".
- У посольстві США сподіваються на прозоре розслідування інциденту.
- Схеми" відновили відео нападу на журналістів у кабінеті керівника "Укрексімбанку", яке намагалися видалити співробітники фінустанови.
- Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу "Схем".
- Прокуратура підготувала підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе