Напад на журналістів "Схем": у Києві під "Укрексімбанком" провели акцію протесту, біля активістів із висоти упав вазон

Про це повідомляє "Укрінформ".



Активісти вимагали звільнення Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку" через перешкоджання журналістській діяльності та об'єктивного розслідування інциденту.



Крім того, учасники акції вимагали розслідування інших нападів на журналістів, які залишаються нерозслідуваними.



За даними медійного проєкту Watchers.Media, на початку акції поруч із учасниками з висоти впав вазон. За словами очевидців, вазон випав з вікна банку.

