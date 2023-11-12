Нападник збірної Гани Двамена помер від зупинки серця на полі
Нападник збірної Гани Рафаель Двамена помер у віці 28 років - у нього зупинилось серце під час чемпіонату в Албанії
Про це пише ВВС.
Зазначається, що Двамена втратив свідомість під час матчу між "Егнатією" та "Партизані".
"Попри негайне втручання лікарів-спеціалістів, він, на жаль, помер. АФЛ висловлює свої глибокі співчуття сім'ї Двамена і клубу "Егнатія" у зв'язку з цією великою втратою, яка шокувала всю албанську футбольну спільноту", - повідомила Федерація футболу Албанії.
Наразі федерація відклала всі ігри, заплановані на цей тиждень у Албанії.
"Він добре служив своїй країні та демонстрував клас кожного разу, коли представляв Гану", - заявив президент національної ліги М'янми Курт Едвін Сімеон Окраку.
Зазначається, що Двамена став найкращим бомбардиром чемпіонату Албанії цього сезону з дев'ятьма голами. Спортсмен виграв дев'ять матчів і забив два голи за свою країну.
Довідково. Рафаель Двамена народився в Нкавкау, грав і тренувався за програмою Red Bull Ghana. На міжнародному турнірі у Франції у 2013 році Двамена допоміг команді RB Ghana U17 здобути срібну медаль і був визнаний найкращим гравцем турніру.
Дебютував на професійному рівні 18 липня 2018 року, в складі Австрійської футбольної першої ліги.
У 2017 році пропонований перехід у "Брайтон" за 14 мільйонів фунтів стерлінгів зірвався через те, що Двамена не пройшов медичне обстеження. Він продовжував представляти "Леванте", а також грав за "Реал Сарагоса" на правах оренди.
У 2021 році футболіст знепритомнів під час матчу в Австрії між його командою "Блау-Вайс Лінц" і "Гартберг", але одужав і продовжив кар’єру гравця.
У грудні 2022 року Двамена на правах вільного гравця приєднався до команди Албанії. Він підписав контракт на півтора року, який пізніше продовжили до двох років.
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