Наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на Sotheby's за понад $25 млн

Про це пише Deutsche Welle.



Згідно з повідомленням, роботи Бенксі "Любов у смітнику", яка раніше мала назву "Дівчина з повітряною кулькою", початково мала вартість $7 млн. Однак Sotheby's заявив, що трюк із подрібненням робить його "найкращим твором мистецтва Бенксі".



Зазначається, що після десятихвилинного аукціону, в якому брали участь дев'ять учасників, твір мистецтва був проданий за ціною, що перевищує найвищу оцінку більш ніж втричі.



У виданні нагадали, що після продажу оригінальної роботи у жовтні 2018 року картина почала самознищуватися у шредері, який був захований в її рамі відразу після закінчення торгів. Нижня частина роботи була порізана, але шредер зупинився до того, як більша частина картини була порізана. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb