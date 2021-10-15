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Головна Суспільство Наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на Sotheby's за понад $25 млн

Наполовину порізану картину Бенксі "Любов у смітнику" продали на Sotheby's за понад $25 млн

15 жовтня, 2021 п'ятниця
09:52

Робота британського вулчиного художника Бенксі, яка самознищилася після того, як була продана за $1,4 млн, знов була продана за $25,4 на аукціоні Sotheby's

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, роботи Бенксі "Любов у смітнику", яка раніше мала назву "Дівчина з повітряною кулькою", початково мала вартість $7 млн. Однак Sotheby's заявив, що трюк із подрібненням робить його "найкращим твором мистецтва Бенксі".

Зазначається, що після десятихвилинного аукціону, в якому брали участь дев'ять учасників, твір мистецтва був проданий за ціною, що перевищує найвищу оцінку більш ніж втричі.

У виданні нагадали, що після продажу оригінальної роботи у жовтні 2018 року картина почала самознищуватися у шредері, який був захований в її рамі відразу після закінчення торгів. Нижня частина роботи була порізана, але шредер зупинився до того, як більша частина картини була порізана.

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картина
аукціон
Бенксі
Sotheby `s
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