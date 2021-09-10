Наприкінці вересня в Україні відбудуться масштабні військові навчання за участі близько 12,5 тис. військових
Із 22 до 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021"
Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" - навчання оборонного характеру, спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Зазначається, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операцій й Операції об'єднаних сил.
У Генштабі наголошують, що під час розробки навчань був використаний один із можливих варіантів розвитку військово-політичної обстановки навколо України.
"У стратегічному командно-штабному навчанні візьмуть участь до 12500 осіб та понад 600 одиниць озброєння і військової техніки", - підсумовують у ЗСУ.
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