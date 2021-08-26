Нардепка Устінова заявила, що її квартиру арештували, а авто оголосили у розшук

Про це вона написала у Facebook.



У березні 2020 року в Устінової та заступника голови Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова стався конфлікт.

Вона пояснила, що суд зобов'язав її сплатити 80 тис. грн компенсації за нібито завдану моральну шкоду.



Устінова пише, що чоловік у своєму дописі у Facebook назвав її дуже некоректними словами.

"Після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Євген "ні до чого"! То, виявляється, не він писав, бо хтось його сторінку зламав, а потім просто взяв і повернув назад", - розповіла Устінова.

За її словами, Шевцов подав шість позовів, після її слів, що "така поважна людина не може звання офіцера мати".

Суд прийняв рішення ще в лютому 2021 року



Про рішення Устінова не знала, про нього її сповістив додаток "Дія" у липні

2 березня журналісти Bihus.Info випустили розслідування, присвячене нерухомості дружини Євгена Шевцова. Воно стосується приміщення в центрі Києва площею у 587 кв.м. Його дружина отримала у "подарунок" навпіл із сином ексзаступника голови СБУ в місті Києві Євгена Філімонова Владиславом.

Після цього Устінова почала збирати підписи під зверненням до на той момент очільника МВС Авакова, аби Нацполіція провела перевірку Шевцова. Той відреагував образами на кшталт "тупа вівця", "мавпа" і "розумово відстале опудало". Допис він потім видалив.