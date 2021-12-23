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Народні депутати з "ЄС" заявили в ОГПУ, ДБР та СБУ про державну зраду та фінансування тероризму Зеленським і його оточенням – документ

23 грудня, 2021 четвер
11:57
Новини Європейська Солідарність

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" подали повідомлення про злочин Володимира Зеленського та його оточення до Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України

Про це повідомляє пресслужба партії "ЄС".

У повідомленні про кримінальне правопорушення, зокрема, зазначено: за канденції Володимира Зеленського Україна втратила енергетичну незалежність і почала купувати вугілля в країни-агресора.  

Станом на грудень 2021 року Україна знаходиться на межі енергетичної катастрофи, без зовнішньої допомоги країна безсила перед енергетичним шантажем агресора – Російської Федерації, що є прямими наслідками дій вищого керівництва країни, зокрема, громадянина Зеленського Володимира Олександровича, який з 2019 року обіймає посаду Президента України, – йдеться у документі.

Представники «ЄС» наголошують, що протягом 2016 – 2019 років вище керівництво держави разом з профільним міністерством провело переобладнання українських ТЕС на вугілля газової групи яке видобувається на українських вугледобувних підприємствах  з метою забезпечити незалежність держави у сфері тепло і електропостачання. Станом на початок 2019 року  55 із 75 блоків ТЕС було переведено на спалювання газового вугілля, і лише 18% електроенергії всіх ТЕС вироблялося шляхом спалювання антрациту. Фактично, залежність країни від постачання російського вугілля і вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, була подолана, і це забезпечило Україні енергетичну незалежність у сфері тепло і електропостачання.  

З вступом на посаду Президента України Зеленського відбулися системні зміни в постачанні українських ТЕС російським вугіллям, а також, під виглядом російського і вугіллям з тимчасово окупованих територій.   Вказані зміни зруйнували енергетичну незалежність України у сфері тепло і електропостачання, зробили країну вкрай залежною від агресора Російської Федерації, та нині недружньої – Республіки Білорусь. 

Державне підприємство ПАТ «Центренерго» перейшло на російське вугілля у інтересах Ігоря Коломойського. Щонайменше 1,5 млн т вугілля різних марок (зокрема газове вугілля, яке є в Україні), перепродали державній компанії Центренерго фірми, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.

Про це стверджує у своєму розслідуванні портал bihus.info, зокрема, у сюжеті Аліси Юрченко “КОЛОМОЙСЬКИЙ.RU” для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”. 

За часи президенства Зеленського близько 4 млрд дол США було витрачено на вугілля з РФ і РБ, а також на закупівлю електроенергії із цих країн – йдеться у заяві про злочин.

Слід окремо зазначити, що частина імпортованого вугілля, під виглядом російського, є вугіллям що видобуто і незаконно вивезено з території окупованої частини Луганської і Донецької областей для наступної поставки на українські ТЕС. 

Наведені відомості містять достатньо фактів, які свідчать про системні дії вищого керівництва країни щодо відновлення залежності від поставок вугілля із Російської Федерації для українських ТЕС які генерують тепло і електроенергію.

Вказані дії вчиняються вищим керівництвом держави з початком перебування на посту Президента України Зеленського В.О., не могли бути йому невідомі та вчинятися без його участі і дозволу , – переконані депутати.

У «Європейській Солідарності» наголошують – вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111 КК України «Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України». В частині закупівлі вугілля із окупованих територій після заборони такої закупівлі рішенням Ради національної безпеки і оборони України (введено в дію Указом Президента України від 15 березня 2017 року № 62/2017) «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» – кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 «Фінансування тероризму».

А також за ч.3 ст.255 КК України, тобто «створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами вчинені службовою особою з використанням службового становища».

Депутати вимагають невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вищенаведених кримінальних правопорушень, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.   

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