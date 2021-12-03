Населення України скоротиться до 22 млн до кінця століття , - НАН
Національна академія наук України прогнозує, що населення в країні до кінця століття скоротиться до 22 млн людей
Про це йдеться на сайті НАН.
"Українське суспільство стрімко старіє, тому що у нас вища, ніж в Європі, смертність, і нижча народжуваність. І за рахунок зменшення кількості народжень зростає частка осіб похилого віку", - сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун.
Науковець зазначив, що наразі фахівці не бачать передумов для природного фактору зростання населення України або стабілізації чисельності.
Серед основних причин скорочення чисельності населення: нестабільна економічна ситуація, стрімке старіння нації, висока смертність та відсутність окремої демографічної політики.
Крім того, в Україні спостерігається статевий дисбаланс на користь жінок (у вікових групах старше 35 років): попри те, що в усіх країнах хлопчиків народжується більше, ніж дівчаток, поступово співвідношення змінюється через високу смертність чоловіків працездатного віку.
Гладун додав, що процес скорочення чисельності населення притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів.
- Нагадаємо, Опендатабот підрахував, що народжуваність в Україні за останні 10 років знизилася на 40%.
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