Премʼєра пісні відбулась на YouTube-каналі Kalush Orchestra.

Переможці "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra разом з рок-гуртом The Rasmus випустили нову версію популярної пісні "In The Shadows" фінського гурту, яка в оновленій версії отримала назву "In The Shadows Of Ukraine".

The Rasmus, які також виступали на пісенному конкурсі "Євробачення" цього року, зустрілись з українцями саме там.

"Наша місія, щоб якнайбільше людей дізнались про цю війну та мужність українського народу. Тому ми вирішили зняти відео на цю пісню, щоб люди могли почути та побачити все, що ми хочемо донести світу цією новою роботою", - зазначають музиканти в Instagram.

Примітно, у мелодійній хоровій частині пісні фінські музиканти підспівують Kalush Orchestra українською мовою.

"Поєднавши легендарну рок-пісню з неповторним звучанням українського фольку, ми створили "In The Shadows Of Ukraine". Слова пісні "Вони кажуть, що я повинен навчитися вбивати, щоб почуватись у безпеці, але я краще вб’ю себе, ніж стану їхнім рабом" - відображають почуття українців під час тривалої війни в їхній країні", - йдеться в описі до пісні.

Лідер гурту The Rasmus Лаурі Йоханнес ділиться, що одразу оцінив творчість і манеру виконання українського гурту.

"Нам одразу сподобалося оригінальне звучання Kalush Orchestra, оригінальне звучання українського фолку, співи, сопілка, реп, було надихаюче чути, що ця пісня може звучати саме так! Ми раді, що ця пісня отримує нове народження таким чином, а лірика видається сучасною тому, що відбувається в Україні та світі", - додав фронтмен рок-гурту The Rasmus.

Над новим звучанням "In The Shadows Of Ukraine" працював саундпродюсер Антон Чілібі та Іван Клименко, а над відео — режисер Леонід Колосовський.

Львівська дизайнерка одягу Роксоляна Шимчук та учасник бойових дій Володимир Штурм долучилися до створення кліпу для нової спільної пісні гурту "Калуш" та "The Rasmus"

