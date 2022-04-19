Наш народ не платитиме за цю війну: Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти російських нафти та газу
Угорщина відмовляється підтримувати санкції Євросоюзу проти російських газу та нафти
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто, країна не приєднається до санкцій ЄС щодо постачання російських енергоносіїв.
"Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти. Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод", - сказав Сійярто.
- 21 березня Сійярто вже заявляв, що Угорщина не буде підтримувати санкції ЄС, що стосуються ембарго на російські енергоносії.
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