Наша місія - завершити розпад Російської імперії, - ексміністр інфраструктури Омелян
Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр Володимир Омелян вважає, що Росія постала в обличчі варвара, яка жахає світ своєю жорстокістю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Прикладів безсилля міжнародних структур багато і в минулому. Коли діє брутальна сила - міжнародні інституції припиняють свою роботу. Вони не можуть у звичному форматі найти вирішення конфлікту, або війни. У дію вступає інший чинник - це сила проти сили. Росія зробила величезну помилку, не лише розпочавши війну проти України, не лише спровокувавши весь світ - вони знищують історію, яку з кров’ю і злочинами, але терпляче вибудовували російські царі, - нагадав Омелян.
Дипломат також додав, що зруйновані українські міста сповнюють нас рішучістю покінчити з російською державою, демонтувавши її повністю.
"Вони будували велич Росії, замовчуючи криваві факти власної історії. Це зараз зруйновано. Росія постала в обличчі варвара, яка жахає світ своєю жорстокістю, але українці не деморалізовані цим. Наша місія - завершити розпад Російської імперії, який розпочався у минулому столітті й повинен закінчитися у 2023 році", - наголосив Омелян.
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