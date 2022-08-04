Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Прикладів безсилля міжнародних структур багато і в минулому. Коли діє брутальна сила - міжнародні інституції припиняють свою роботу. Вони не можуть у звичному форматі найти вирішення конфлікту, або війни. У дію вступає інший чинник - це сила проти сили. Росія зробила величезну помилку, не лише розпочавши війну проти України, не лише спровокувавши весь світ - вони знищують історію, яку з кров’ю і злочинами, але терпляче вибудовували російські царі, - нагадав Омелян.

Дипломат також додав, що зруйновані українські міста сповнюють нас рішучістю покінчити з російською державою, демонтувавши її повністю.

"Вони будували велич Росії, замовчуючи криваві факти власної історії. Це зараз зруйновано. Росія постала в обличчі варвара, яка жахає світ своєю жорстокістю, але українці не деморалізовані цим. Наша місія - завершити розпад Російської імперії, який розпочався у минулому столітті й повинен закінчитися у 2023 році", - наголосив Омелян.

Аби потрапити назад до Росії, окупаційні війська вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я

Україні не потрібні перемовини з РФ, які пропонує ексканцлер Німеччини Герхард Шредер після зустрічі з Путіним

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb