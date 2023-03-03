Наша війна читачам Тайм болить не так, як нам
Тому жінка року в них воює не на фронті, а за права ЛГБТ
Якщо вас тригерить, що жінкою року з України в Time обрали ЛГБТ-активістку, а не фронтовичку, я просто нагадаю їх, Таймс, торішній ТОП-100 найвпливовіших людей світу.
Серед трьох українців, що потрапили у той топ-100, разом з Зеленським і Залужним потрапила... Сєвгіль Мусаєва. Так, головред новинного сайту серед 100 найвпливовіших людей планети. Це багато говорить про рівень аналітики упорядників рейтингу.
Всі українці зараз молодці. Чим більше українців знатиме світ – тим краще. Навіть, якщо у мене є своя думка про жінку року з України, я радий, що українці мають світове визнання і потрапляють до рейтингів
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З точки зору читачів Тайм, Україна — далека, напівдика країна, де лінчують ЛГБТ. Тому Тайм робить такий вибір і такі акценти на наше суспільство. Наша війна читачам Тайм болить не так, як нам. Тому жінка року в них воює не на фронті, а за права ЛГБТ.
Всі українці зараз молодці. Чим більше українців знатиме світ – тим краще. Навіть, якщо у мене є своя думка про жінку року з України, я радий, що українці мають світове визнання і потрапляють до рейтингів.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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