Наслідки агресивної політики РФ має відчути на собі кожен росіянин, який її не засудив, - посол у Польші Зварич

Про це у інтерв'ю Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Зварич.

"Росія і навіть звичайні росіяни, які підтримують політику Путіна повинні відчути наслідки цієї агресивної війни, яку вони самі розв’язали без будь-яких підстав. У цивілізованому світі це не є метод вирішення будь-яких питань. Не можна вбивати людей тільки за те, що щось тобі в ньому не подобається. По-перше, треба зрозуміти, чому саме щось тобі не подобається. Потрібно зрозуміти, чому ти саме окупував суверенні території, чому ти забрав Крим. І ми за це все ще маємо вас любити і поважати", - сказав він.

Зварич додав, що "русскій мір" не притаманний українському народу.

"Не можна нас затягнути в це ярмо. Доки в Кремлі і інші росіяни не зрозуміють, що ми жодним чином не можемо називатися "одним народом". Ми різні. Українці ні на кого не нападали, ми прихильники мирного співіснування і раптом отримуємо те, що зробив Путін. Це не вкладається в голові жодної цивілізованої людини", - зазначив посол.

Він наголосив, що наслідки агресивної політики має відчути на собі кожен росіянин, який не засудив цю агресію і вдає, що він стоїть нібито осторонь.

"Не може вже бути культура окремо від політики. Настільки вже цю межу перейшов не тільки Путін, а й весь російський народ, що тут єдиним методом закінчити цю війну якнайшвидше є повна ізоляція у всіх сферах. Нехай тоді кожен росіянин замислиться, чому це сталося і, можливо, почне шукати винного в цьому всьому десь там біля мавзолею Леніна", - підсумував Зварич.