Насправді "план Б" існує: "Інформаційний спротив" про військову допомогу США

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Європа може тільки частково компенсувати нестачу допомоги від США. Щодо пакета допомоги, то цей пакет є останній, станом на кінцевий період 2023 року. Не здивуюсь, якщо найближчим часом ми побачимо чергові пакети допомоги вже станом на 2024 рік. Ця можливість фінансування ще є у Вашингтона. Заяви про те, що США не мають грошей для нових пакетів - це тиск на капіталістичні пагорби, на дії конгресменів для прискорення процесу щодо знаходження консенсусу", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", якщо консенсус у конгресі США не буде знайдено в січні, то є можливість надання озброєння Україні іншими шляхами.

"Ця можливість не досить юридично коректна щодо законодавства США, але така можливість є. Умовно, це можна назвати "планом Б", про який ніхто не говорить, нібито цього плану немає. Але "план Б" насправді існує. І його будуть використовувати в тому разі, якщо республіканці й демократи не зможуть домовитися. Але консенсус буде знайдено. Тому що це зовнішньополітичне питання США на рівні державних інтересів", - наголосив Коваленко.

Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні 4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця 2023 року в адміністрації закінчаться гроші на надання зброї Україні для боротьби з Росією. Після цього в конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитися від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів. 6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню на $106 млрд. 8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у конгресі. 15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні та закликав конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України. Лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер повідомив, що сенат США переніс різдвяні канікули й знову голосуватиме щодо пакета допомоги. 21 грудня координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація сподівається на погодження допомоги Україні на початку січня, коли конгрес повернеться до роботи після різдвяних канікул. 29 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу після масованого терористичного удару РФ по Україні

4 січня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, якщо конгрес США не ухвалить бюджет підтримки України - військову допомогу доведеться зупинити, однак адміністрація президента робитиме все для того, щоб українці отримували озброєння.











