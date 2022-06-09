Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні в телеграм.

Він нагадав, що у топ-5 найвпливовіших людей видання Time цьогоріч внесло, окрім нього, бізнесмена Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона, медпрацівників, які боролися з ковідом, та американського президента Джозефа Байдена

"І цей перелік був складений у час, коли у Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити. Настав час бути впливовими на сто відсотків. Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Всі ми, всі лідери нашого часу", – заявив він.

"Ми можемо надійно захистити свободу. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, котрій взагалі не місце в нашому списку. Якщо ми можемо, значить, ми повинні це зробити. Бо вплив зобов'язує", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Росія випустила по території України понад 2,6 тис. різних ракет від початку повномасштабного вторгнення.

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