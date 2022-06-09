English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Настав час бути впливовими на сто відсотків. Ми можемо забезпечити поразку тиранії, - Зеленський

Настав час бути впливовими на сто відсотків. Ми можемо забезпечити поразку тиранії, - Зеленський

9 червня, 2022 четвер
09:42
Новини На фото Володимир Зеленський

Російська війна проти України не залишає шансів - час бути впливовими на 100%

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні в телеграм.

Він нагадав, що у топ-5 найвпливовіших людей видання Time цьогоріч внесло, окрім нього, бізнесмена Ілона Маска,  британського прем'єра Бориса Джонсона, медпрацівників, які боролися з ковідом, та  американського президента  Джозефа Байдена 

"І цей перелік був складений у час, коли у Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити.  Настав час бути впливовими на сто відсотків.  Ми можемо забезпечити поразку тиранії. Всі ми, всі лідери нашого часу", – заявив він.

"Ми можемо надійно захистити свободу. Ми можемо зупинити шантаж, до якого вдається людина, котрій взагалі не місце в нашому списку. Якщо ми можемо, значить, ми повинні це зробити. Бо вплив зобов'язує", – додав Зеленський.

  • Нагадаємо, Росія випустила по території України понад 2,6 тис. різних ракет від початку повномасштабного вторгнення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Європарламент
7 червня, 2022 вiвторок
Європарламент не знайшов підстав для розмороження процесу вступу Туреччини до ЄС
Ангела Меркель
8 червня, 2022 середа
Меркель пояснила, чому була проти вступу України до НАТО
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
6 червня, 2022 понедiлок
Заяви президента про те, що завойовану окупантами територію значно важче забирати, ставить військових у певні рамки. Колонка Сергія Згурця
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.02
    Купівля 34.02
    Продаж 34.93
  • EUR
    Купівля 35.93
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
9 червня
09:46
ЗСУ знищили втрати окупантів
Близько 31,7 тис. окупантів, 1398 танків і 562 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:21
ОТРК "Іскандер-М"
Росія випустила по території України понад 2,6 тис. різних ракет від початку повномасштабного вторгнення
09:20
Росія обстріляла Шалигінську громаду на Сумщині з мінометів і артилерії
09:20
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 488 дітей зазнали поранень
09:06
ООН
Продовольча, енергетична і фінансова криза зачепить більшість країн світу і позначиться на житті 1,6 млрд людей, – ООН
09:02
Маріуполь окупанти
Росіяни змушують маріупольців проходити фільтрацію за межами міста й чекати на неї по кілька днів
08:51
фейки про переслідування євреїв
"Провокації" із застосуванням хімречовин від СБУ і "вербування" іноземних найманців: РНБО оприлюднила нову добірку російських фейків
08:30
Наслідки російського обстрілу Луганщини 8 червня
Окупанти обстріляли аміачний цех хімзаводу "Азот". За добу на Луганщині загинуло 4 людини, іще 6 отримали поранення
07:58
Зеленодольська громада, Криворізький район
Росіяни 5 разів обстріляли Дніпропетровщину: зруйновано будинки
07:47
окупанти рф
Окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:43
"Божевілля на двох": режисер "Джокера" оголосив про початок роботи над сиквелом
07:10
Ілон Маск
Акціонери Twitter вирішать голосуванням наприкінці липня, чи продавати компанію Маску
07:03
Австрія
В Австрії розпочав роботу ще один український почесний консул
06:37
ПЦУ
На Житомирщині за час повномасштабної війни 44 громади московського патріархату перейшли до ПЦУ
06:30
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій четверга
06:20
потяги
В Україні 9 червня відправиться один додатковий евакуаційний потяг
06:06
На фото меморіал у Вільнюсі
У Вільнюсі демонтують скульптури радянських солдатів
06:00
збірна України
Ліга націй: результати всіх матчів середи
05:35
Українські порти у блокаді
На розмінування українських портів може піти кілька місяців, - ООН
05:34
Т-62
Росіяни перекинули танки Т-62 на Запоріжжя, щоб збільшити контроль над трасою, - ISW
05:17
біженці
В Уельсі призупинили прийом заявок на підтримку українських біженців
04:37
британія україна
Британія запровадить суворіший механізм покарання за порушення санкцій
04:03
нафта
Країни G7 думають про встановлення максимальної ціни на російську нафту
03:37
Т-62
Росіяни перекинули на Запоріжжя 30 танків Т-62, – Мотузяник
03:12
Самохідна гаубиця CAESAR
Зброя США вже змінює ситуацію на полі бою, - Віталій Кім
02:43
втрати РФ
На Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
02:23
На фото канал, який постачає воду до Криму
До окупованого Криму постачають воду з території України, - The New York Times
01:52
телевізор немає сигналу
У Харкові зникло телевізійне мовлення
01:31
Україна отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів, - посол США
00:57
На фото паспорт громадянина України
Майже половина з усіх українських біженців у Польщі хочуть повернутися в Україну, - опитування
00:47
Олексій Данілов
Данілов наразі не може відповісти, чому відбулась окупація півдня країни
00:35
Українські порти у блокаді
Розмінування ключових портів України може тривати місяцями, - Bloomberg
00:21
Денис Малюська
У Мін'юсті обіцяють швидкий механізм конфіскації майна колаборантів
00:19
Біженці з Маріуполя
З початку війни з України виїхали понад 7 млн людей, - ООН
00:11
Київський вокзал
На київських вокзалах пасажирам доведеться проходити крізь металошукачі
2022, середа
8 червня
23:56
окупанти рф
У шкільному підвалі влаштували катівню. Офіс генпрокурора повідомив про підозру воєнним злочинцям з Росії
23:43
З початку війни українські штурмовики та бомбардувальники здійснили 1100 бойових атак на противника
23:42
Україна - Ірландія, Ліга націй
Україна перемогла Ірландію у Лізі націй
23:30
Олаф Шольц
Попри заяви Шольца, Німеччина не надає зброю Україні, - Der Spiegel
23:18
Харків
У Харкові пролунав дуже гучний вибух
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV