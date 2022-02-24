"Настав час діяти": посол України в США Оксана Маркарова закликала міжнародну спільноту дати негайну відповідь агресії Росії

Про це повідомляє CNN.



"Ми цінуємо будь-яку підтримку. Ми чуємо всі слова підтримки. Це дуже важливо для нас. Але також настав час діяти. І ми закликаємо міжнародне співтовариство діяти негайно", - сказала вона.



Маркарова повідомила про високий бойовий дух українських військових.



"Ми боремося. Ми боротимемося. Ми - не лише наші сміливі та мотивовані війська, а й усі українці, - захищаємо наші будинки, і ми не зупинимося", - заявила дипломат.



Маркарова подякувала президенту США Джо Байдену за "негайну заяву, зроблену через кілька хвилин після рішення Путіна розпочати цей наступ", а також іншим союзникам, "які виступили із заявами на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України».