"Настав час для нових потужних рішень": Зеленський розповів про підготовку поставок важкої техніки від партнерів
Постійному масованому штурму з боку Росії можна протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів
Про це Зеленський розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні.
"Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: з Президентом Європейської ради, з Прем’єр-міністром Бельгії, Президентом Естонії та Прем’єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю", - зазначив президент України.
Він наголосив, що російську орду можна і треба зупинити:
"Цьому треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації.
Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій".
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