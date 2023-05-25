Настав час ухвалювати чіткі рішення. Україна вже заплатила за них неймовірну ціну - Арсеній Яценюк на КБФ про саміт НАТО

Він зазначив, що є опонентом так званої “стратегічної невизначеності”: "Для мене це звучить як небажання ухвалювати дуже складні, але правильні рішення”, пише сайт КБФ.

“Я підтримую стратегічну визначеність. Тому що абсолютно зрозуміло, що Україна має перемогти в цій війні. Абсолютно зрозуміло, що Путін є воєнним злочинцем, і його треба притягти до відповідальності. Абсолютно зрозуміло, що немає іншого шляху гарантувати безпеку для українського народу і для всього європейського континенту, окрім членства України в НАТО”, - підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив на важливості єдності всіх держав-членів НАТО на саміті у Вільнюсі. “Не має бути більше розпливчастих і дивних меморандумів чи декларацій, як це відбулося в Бухаресті в 2008 році. Має бути визначеність і ясність”.

“Настав час ухвалювати чіткі рішення. І Україна вже заплатила за них неймовірну ціну”, - заявив голова КБФ.

Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, буде сформовано Раду безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.