Настав час ухвалювати чіткі рішення. Україна вже заплатила за них неймовірну ціну - Арсеній Яценюк на КБФ про саміт НАТО
Жодних більше розпливчастих меморандумів чи декларацій. Має бути визначеність і ясність, - підкреслив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час 15-го КБФ
Він зазначив, що є опонентом так званої “стратегічної невизначеності”: "Для мене це звучить як небажання ухвалювати дуже складні, але правильні рішення”, пише сайт КБФ.
“Я підтримую стратегічну визначеність. Тому що абсолютно зрозуміло, що Україна має перемогти в цій війні. Абсолютно зрозуміло, що Путін є воєнним злочинцем, і його треба притягти до відповідальності. Абсолютно зрозуміло, що немає іншого шляху гарантувати безпеку для українського народу і для всього європейського континенту, окрім членства України в НАТО”, - підкреслив він.
Арсеній Яценюк наголосив на важливості єдності всіх держав-членів НАТО на саміті у Вільнюсі. “Не має бути більше розпливчастих і дивних меморандумів чи декларацій, як це відбулося в Бухаресті в 2008 році. Має бути визначеність і ясність”.
“Настав час ухвалювати чіткі рішення. І Україна вже заплатила за них неймовірну ціну”, - заявив голова КБФ.
Нагадаємо, 25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум «За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO» за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, буде сформовано Раду безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.
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