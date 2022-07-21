Наступ армії РФ на Донеччині досягне кульмінації впродовж найближчих тижнів в районі траси E40, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Поточний російський наступ може призвести до обмежених нових територіальних здобутків на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться захопленням Слов’янська чи Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що за останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу і продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області.

Повідомляють, що армії РФ складно просуватись і при наступі вони опиняться на місцевості, яка буде сприятливішою для українських війкових. Наступ росіян досягне кульмінації при спробі захопити трасу Е40, що з'єднує Донецьк та Харків.

"Зараз російським військам важко просуватися відносно малозаселеною та відкритою місцевістю. Вони зіткнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями", - повідомляють аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, 20 липня у Донецькій області штурмові дії поблизу Григорівки та Спірного закінчились для окупантів втратами та відступом.

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