Наступ на Україну став стратегічним провалом, зміна командувача не допоможе, - Білий дім
Призначення генерала Олександра Дворникова командувачем наступальних сил Росії в Україні не змінить того факту, що РФ уже зазнала стратегічного провалу
Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.
"Заміна особового складу чи вищого керівництва не скасовує того факту, що це (наступальна операція в Україні - ред.) вже стало стратегічним провалом для Росії", - зазначила речниця адміністрації.
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Вона також зауважила, що генерал Дворников "прославився" тим, що під його керівництвом російські сили чинили варварські дії проти цивільних у Сирії.
Псакі вважає, що "ті звірства, які ми вже бачили в Україні, триватимуть".
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