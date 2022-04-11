Наступ на Україну став стратегічним провалом, зміна командувача не допоможе, - Білий дім

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, передає Укрінформ.

"Заміна особового складу чи вищого керівництва не скасовує того факту, що це (наступальна операція в Україні - ред.) вже стало стратегічним провалом для Росії", - зазначила речниця адміністрації.



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Вона також зауважила, що генерал Дворников "прославився" тим, що під його керівництвом російські сили чинили варварські дії проти цивільних у Сирії.

Псакі вважає, що "ті звірства, які ми вже бачили в Україні, триватимуть".