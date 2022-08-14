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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині, - Хлань

Наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації на Херсонщині, - Хлань

14 серпня, 2022 неділя
23:32
війна з Росією окупанти в Херсоні

Сергій Хлань розповів, що окупанти відчувають втрати, які завдають ЗСУ та партизани. Також росіяни продовжили нічні незаконні обшуки та посилили тиск на мешканців області

Про це депутат Херсонської облради Сергій Хлань написав у facebook. 

"Росіяни рахують 200-х і 300-х, бо по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS. Пошкоджені мости не дають рашистам можливості підвезти підкріплення, пальне, їжу. Понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні. Будуть лізти, складати — ми вбивати і руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте", - сказав він.

За словами, жителі залишають окуповану територію. В області бракує ліків та лікарів.

"В області катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну, профільні лікарі виїжджають, тому надати кваліфіковану допомогу нікому. Росіяни звітують, що завезли якихось незрозумілих лікарів, які будуть проводити виїзні прийоми, але про яку якість можна говорити? Росіяни вбивають наших людей, доводять до межі виживання і потім пропонують свої криваві гроші і подачки", - розповів депутат.

Росіяни також працюють над поширенням пропаганди, планують запустити телекомпанію та видають свої газети.

  • У ніч проти 14 серпня Збройні сили України завдали чергового удару по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні.
  • 14 серпня мешканців Херсонщини закликали евакуюватися, щоб урятуватися від холоду й окупантів. 
  • У Херсоні окупанти увірвалися до квартири ректора аграрно-економічного університету Юрія Кирилова.
  • В розвідці повідомили, що у Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади".
  • Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що росіяни знищили бізнес у Херсонській області, в області бракує коштів та продукція окупантів дорога.

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Херсонщина
окуповані території
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