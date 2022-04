Про це пише The New York Times.



Наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни, яку розв'язала Росія проти України, із довгостроковими наслідками, які впливатимуть на карту Європи на десятиліття вперед. Водночас офіційні особи США, прогнозують, що бойові дії будуть тривалими й виснажливими, і вказують на крайню важливість терміново доправити Києву якнайбільше нових озброєнь.



"Якщо Росія зможе прорватися на Сході, пан Путін матиме кращу позицію вдома, щоб "продати" свою так звану "спеціальну військову операцію" як обмежений успіх і стверджувати, що він забезпечив захист проросійської меншини України, - заявили американські офіційні особи. - Тоді він може домагатися припинення вогню, але буде сміливо використовувати Донбас як важіль у будь-яких переговорах, зазначають вони.



Але якщо українські військові зможуть зупинити просування Росії на Донбасі, то у США стверджують, що Путін постане перед суворим вибором: витрачати більше бойових можливостей для війни, яка може затягнутися роками, або серйозно вести переговори на мирних переговорах.



"Перший варіант може означати повну національну мобілізацію, кажуть чиновники, і є політично ризикованим для російського лідера", - пише The New York Times.



Наступний етап війни "буде критично важливим", – каже зокрема Пітер Маурер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, який відвідав Україну в березні. - Ескалація бойових дій на Донбасі та всіх районах, які постраждали від збройного конфлікту, викликає найвище занепокоєння".



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb