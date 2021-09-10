Наступного тижня окупанти на Донбасі проведуть військові збори, - Міноборони
Командування Збройних сил РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом з’єднань і частин на Донбасі
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Контроль проведення зборів здійснюватиме командний склад 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.
"Наступного тижня окупанти проводять черговий збір військовозобов’язаних запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування", - йдеться в повідомленні.
Керівників підприємств попереджають про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.
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