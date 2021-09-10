Наступного тижня окупанти на Донбасі проведуть військові збори, - Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Контроль проведення зборів здійснюватиме командний склад 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

"Наступного тижня окупанти проводять черговий збір військовозобов’язаних запасу. Оповіщення призивного складу здійснюється як за адресами проживання, так і за місцем їх працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

Керівників підприємств попереджають про сувору відповідальність у разі невиконання мобілізаційних планів.