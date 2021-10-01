Natali Bolgar – український бренд жіночого одягу запустив нову осінню колекцію Office 2021
Поки більшість брендів створює одяг, Natali Bolgar вже понад 25 років створює жіночі історії
Про це повідомляє відділ маркетингу ТМ "Natali Bolgar".
"Ми – це розповідь. Розповідь про твою красу. Адже мода продажна, а краса природна! І не має значення де ти знаходишся: в офісі, на прогулянці, у літаку чи навіть вдома. Важливо як ти себе в цей момент відчуваєш. Тому швидка мода, яку диктує швидке постачання – для нас чужа. Кожна наша колекція створюється жінками для жінок. Ми працюємо тільки зі справжніми жіночними фігурами. Ми не випускаємо капсули, доки не перевіримо їх якість і зручність на собі. Всі наші моделі поєднуються між собою, тому що весь цикл виробництва знаходиться в одному місці. І все це, щоб розповісти через тебе твою історію краси. Нам важлива індивідуальність жінки,а не одягу. Наш одяг лише підкреслює твою природність, твій настрій, твою жіночність. Спробуй свої відчуття на дотик з нами – з Natali Bolgar", – розповідають маркетологи "Natali Bolgar".
Офіс – це не тільки чорне і біле.
Ти можеш сміливо обирати колір під свій настрій: яскравий червоний, ніжний бежевий або може спокійний сірий? Якою ти хочеш бути сьогодні? Обирай.
Для того, щоб підкреслити жіночність, досить додати в свій образ плаття або спідницю на запах з високою лінією талії.
Для затишних осінніх прогулянок з кавою ідеально підійде кашемірове класичне пальто в кольорі шоколад або хакі.
Трохи потеплішало? Восени така мінлива погода. Ідеальним рішенням стане зручний джинсовий костюм. Все для того, щоб ти відчувала себе красиво і вільно.
Нова колекція Office 2021 – це про унікальність жінки і тільки її власний вибір. Кожна жінка особлива, тому бренд Natali Bolgar створює одяг, здатний підкреслити жіночу неповторність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе