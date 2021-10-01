Natali Bolgar – український бренд жіночого одягу запустив нову осінню колекцію Office 2021

Про це повідомляє відділ маркетингу ТМ "Natali Bolgar".



"Ми – це розповідь. Розповідь про твою красу. Адже мода продажна, а краса природна! І не має значення де ти знаходишся: в офісі, на прогулянці, у літаку чи навіть вдома. Важливо як ти себе в цей момент відчуваєш. Тому швидка мода, яку диктує швидке постачання – для нас чужа. Кожна наша колекція створюється жінками для жінок. Ми працюємо тільки зі справжніми жіночними фігурами. Ми не випускаємо капсули, доки не перевіримо їх якість і зручність на собі. Всі наші моделі поєднуються між собою, тому що весь цикл виробництва знаходиться в одному місці. І все це, щоб розповісти через тебе твою історію краси. Нам важлива індивідуальність жінки,а не одягу. Наш одяг лише підкреслює твою природність, твій настрій, твою жіночність. Спробуй свої відчуття на дотик з нами – з Natali Bolgar", – розповідають маркетологи "Natali Bolgar".







Офіс – це не тільки чорне і біле.



Ти можеш сміливо обирати колір під свій настрій: яскравий червоний, ніжний бежевий або може спокійний сірий? Якою ти хочеш бути сьогодні? Обирай.







Для того, щоб підкреслити жіночність, досить додати в свій образ плаття або спідницю на запах з високою лінією талії.







Для затишних осінніх прогулянок з кавою ідеально підійде кашемірове класичне пальто в кольорі шоколад або хакі.



Трохи потеплішало? Восени така мінлива погода. Ідеальним рішенням стане зручний джинсовий костюм. Все для того, щоб ти відчувала себе красиво і вільно.



Нова колекція Office 2021 – це про унікальність жінки і тільки її власний вибір. Кожна жінка особлива, тому бренд Natali Bolgar створює одяг, здатний підкреслити жіночу неповторність.

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