Нацгвардія в Миколаєві знищила росіян, які їхали у фурі "АТБ"

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.



У Миколаєві наряд НГУ, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням "АТБ".



"Під час огляду були виявлені війська окупантів. Почався бій. Всі російські військові були знешкоджені", - заявили у відомстві.

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