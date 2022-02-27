Нацгвардія в Миколаєві знищила росіян, які їхали у фурі "АТБ"
У Миколаєві Національна гвардія зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів АТБ, в яких переховувалися російські військові
Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
У Миколаєві наряд НГУ, спільно з міським комісаром, зупинили фури з маркуванням "АТБ".
"Під час огляду були виявлені війська окупантів. Почався бій. Всі російські військові були знешкоджені", - заявили у відомстві.
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