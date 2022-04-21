Нацгвардійці відточують навички стрільби з протитанкових та зенітно-ракетних комплексів за допомогою VR-технологій

Як повідомляє Національна гвардія України, заняття проводять фахові викладачі й інструктори.

Ці тренажери, кажуть інструктори, створені на базі ПТРК "Фагот", "Корсар", "Стугна-П" та зенітно-ракетного комплексу "Ігла" і моделюють реальні бойові умови.

За словами офіцерів, для ознайомлення з цією зброєю достатньо півгодини, а вже за два дні практики військовослужбовець може вважатися професійним оператором цих протитанкових та зенітно-ракетних комплексів.

Бійці вражені реалістичністю тренажерів і впевнені, якщо доведеться використовувати такі ракети в реальних умовах, то точно поцілять у ворожий танк чи літак.

Нагадаємо, 8 квітня правоохоронці затримали посадовця Нацгвардії, йому оголошена підозра у держзраді.

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