Нацгвардійці відточують навички стрільби з протитанкових та зенітно-ракетних комплексів за допомогою VR-технологій
Завдяки сучасному комп'ютерному устаткуванню та технологіям віртуальної реальності бійці Нацгвардії вчаться влучно стріляти по ворожих літаках та бронетехніці
Як повідомляє Національна гвардія України, заняття проводять фахові викладачі й інструктори.
Ці тренажери, кажуть інструктори, створені на базі ПТРК "Фагот", "Корсар", "Стугна-П" та зенітно-ракетного комплексу "Ігла" і моделюють реальні бойові умови.
За словами офіцерів, для ознайомлення з цією зброєю достатньо півгодини, а вже за два дні практики військовослужбовець може вважатися професійним оператором цих протитанкових та зенітно-ракетних комплексів.
Бійці вражені реалістичністю тренажерів і впевнені, якщо доведеться використовувати такі ракети в реальних умовах, то точно поцілять у ворожий танк чи літак.
- Нагадаємо, 8 квітня правоохоронці затримали посадовця Нацгвардії, йому оголошена підозра у держзраді.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.6
- Актуальне
- Важливе