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Національна мережа супермаркетів до 30-річчя Незалежності України висадила 45 гектарів лісу
В українських лісництвах розпочалася активна фаза висадки саджанців молодих дерев, які подарував до 30-річчя Незалежності України лідер вітчизняного рітейлу – АТБ
Як соціально-орієнтований бізнес, корпорація приділяє особливу увагу екології. Нинішній подарунок - 45 га лісових насаджень - стане гарним доробком для покращення стану довкілля у багатьох регіонах України. Для лісових господарств закупили 180 тисяч саджанців та сіянців дерев.
“Еко-ініціативи, еко-свідомість на сьогодні є базовою складовою сталого бізнесу та розвитку сталого бізнесу не лише в Україні, а й загалом у світі”, - вважає директор “Всеукраїнського благодійного фонду АТБ” Сергій Демченко.
Для реалізації цього проєкту Благодійний фонд "АТБ" виділив 1 млн 360 тис. гривень. Висадка триває у Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській областях, а також на підконтрольній Україні частині Луганщини. Ініціативу реалізують спільно з обласними державними лісгоспами та Держагентством лісових ресурсів.
“Повністю оплачена підготовка ґрунту, вартість посадкового матеріалу, роботи по висадці, підвезення людей. Це повністю ініціатива і оплата компанії АТБ. Зараз вже закінчуємо на останній площі, з 5-ти гектарів ця площа 4,3 Га. І ми закінчуємо вже висадку в цьому році, на фінальній стадії знаходимось”, - говорить Директор ДП «Миколаївське лісове господарство” Микола Гордієнко.
Ініціатива зустріла живий відгук з боку лісових господарств. Тому замість анонсованих до 30-річного ювілею України 30 гектарів висадили цілих 45!
“Цю ініціативу буде продовжено на наступний рік ще у більш масштабному варіанті. Ми плануємо поширити цю ініціативу на всі регіони нашої держави. І у всіх регіонах висадити нові ліси, нові парки”, - наголошує Сергій Демченко
У кожному з 24 регіонів, а це 1281 магазин у 337 населених пунктах країни, АТБ є важливим інфраструктурним об'єктом, забезпечує податковими надходженнями бюджети всіх рівнів, реалізує благодійні та екологічні проекти, а також соціальні ініціативи.
“Еко-ініціативи, еко-свідомість на сьогодні є базовою складовою сталого бізнесу та розвитку сталого бізнесу не лише в Україні, а й загалом у світі”, - вважає директор “Всеукраїнського благодійного фонду АТБ” Сергій Демченко.
Для реалізації цього проєкту Благодійний фонд "АТБ" виділив 1 млн 360 тис. гривень. Висадка триває у Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській областях, а також на підконтрольній Україні частині Луганщини. Ініціативу реалізують спільно з обласними державними лісгоспами та Держагентством лісових ресурсів.
“Повністю оплачена підготовка ґрунту, вартість посадкового матеріалу, роботи по висадці, підвезення людей. Це повністю ініціатива і оплата компанії АТБ. Зараз вже закінчуємо на останній площі, з 5-ти гектарів ця площа 4,3 Га. І ми закінчуємо вже висадку в цьому році, на фінальній стадії знаходимось”, - говорить Директор ДП «Миколаївське лісове господарство” Микола Гордієнко.
Ініціатива зустріла живий відгук з боку лісових господарств. Тому замість анонсованих до 30-річного ювілею України 30 гектарів висадили цілих 45!
“Цю ініціативу буде продовжено на наступний рік ще у більш масштабному варіанті. Ми плануємо поширити цю ініціативу на всі регіони нашої держави. І у всіх регіонах висадити нові ліси, нові парки”, - наголошує Сергій Демченко
У кожному з 24 регіонів, а це 1281 магазин у 337 населених пунктах країни, АТБ є важливим інфраструктурним об'єктом, забезпечує податковими надходженнями бюджети всіх рівнів, реалізує благодійні та екологічні проекти, а також соціальні ініціативи.
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