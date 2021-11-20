Національна мережа супермаркетів до 30-річчя Незалежності України висадила 45 гектарів лісу

Як соціально-орієнтований бізнес, корпорація приділяє особливу увагу екології. Нинішній подарунок - 45 га лісових насаджень - стане гарним доробком для покращення стану довкілля у багатьох регіонах України. Для лісових господарств закупили 180 тисяч саджанців та сіянців дерев.

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Еко-ініціативи, еко-свідомість на сьогодні є базовою складовою сталого бізнесу та розвитку сталого бізнесу не лише в Україні, а й загалом у світі

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, - вважає директор

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Всеукраїнського благодійного фонду АТБ

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Сергій Демченко.

Для реалізації цього проєкту Благодійний фонд "АТБ" виділив 1 млн 360 тис. гривень. Висадка триває у Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській областях, а також на підконтрольній Україні частині Луганщини. Ініціативу реалізують спільно з обласними державними лісгоспами та Держагентством лісових ресурсів.

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Повністю оплачена підготовка ґрунту, вартість посадкового матеріалу, роботи по висадці, підвезення людей. Це повністю ініціатива і оплата компанії АТБ. Зараз вже закінчуємо на останній площі, з 5-ти гектарів ця площа 4,3 Га. І ми закінчуємо вже висадку в цьому році, на фінальній стадії знаходимось

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, - говорить Директор ДП «Миколаївське лісове господарство

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Микола Гордієнко.

Ініціатива зустріла живий відгук з боку лісових господарств. Тому замість анонсованих до 30-річного ювілею України 30 гектарів висадили цілих 45!

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Цю ініціативу буде продовжено на наступний рік ще у більш масштабному варіанті. Ми плануємо поширити цю ініціативу на всі регіони нашої держави. І у всіх регіонах висадити нові ліси, нові парки

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, - наголошує Сергій Демченко