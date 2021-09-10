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Нацкомісія нагадала, що відключати електрику за борги у "червоній" зоні карантину заборонено

10 вересня, 2021 п'ятниця
18:09
Економіка електроенергія

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявила, що у "червоній" зоні карантину заборонено вимикати споживачам електроенергію через борги

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП

Зазначається, що 20 серпня набув чинності закон про внесення змін до законодавства щодо спрощення приєднання до електромереж.

Документ у тому числі вносить зміни до закону щодо запобіганню поширенню коронавіірусу
 Зокрема, внесена норма, згідно з якою на території регіонів, на яких установлена "червона" зона карантину на період дії та протягом 30 днів з дня його скасування забороняється припинення надання комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Якщо споживач був відключений від енергопостачання до встановлення червоної зони, то поновити надання послуги можна буде лише після усунення споживачем допущеного порушення. НКРЕКП також нагадує про заборону стягувати пеню за несплату послуг у період дії карантину.

 

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заборона
борги
електрика
НКРЕКП
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