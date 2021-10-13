Нацкомісія з ТЕБ та НС пропонує оголосити шкільні канікули на тиждень раніше, - Ляшко
Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки рекомендувати школам перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес", – вважає міністр.
Ляшко не готовий сказати, скільки триватимуть канікули.
"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення" – наголосив міністр.
Ляшко наголосив, що канікули або призупинення очного навчання призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів.
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