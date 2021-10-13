Нацкомісія з ТЕБ та НС пропонує оголосити шкільні канікули на тиждень раніше, - Ляшко

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес", – вважає міністр.

Ляшко не готовий сказати, скільки триватимуть канікули.

"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення" – наголосив міністр.



Ляшко наголосив, що канікули або призупинення очного навчання призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів.

У Херсоні з 18 жовтня розпочнуться шкільні канікули через ситуацію з COVID-19 у місті.

На Харківщині осінні канікули для школярів розпочнуться з 18 жовтня через погіршення ситуації з COVID-19