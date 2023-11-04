Нацспротив: росіяни перевіряють таксистів на ТОТ України. У чому причина

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що місцевих таксистів перевіряють для того, щоб дізнатись у них про клієнтів, які пересуваються населеними пунктами в комендантську годину або здійснюють поїздки навколо військових обʼєктів.

"Раніше ворог видав таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх та вести відповідний перелік", - вказали у ЦНС.

У Нацспротиві наголосили, що всі, хто чинить тиск на громадян України в окупації, нестимуть відповідальність.