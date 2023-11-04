Нацспротив: росіяни перевіряють таксистів на ТОТ України. У чому причина
Росіяни на тимчасово окупованих українських територіях почали перевіряти таксистів: окупантів цікавить, хто з громадян пересувається в комендантську годину
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що місцевих таксистів перевіряють для того, щоб дізнатись у них про клієнтів, які пересуваються населеними пунктами в комендантську годину або здійснюють поїздки навколо військових обʼєктів.
"Раніше ворог видав таксистам пропуски, що дозволяє контролювати їх та вести відповідний перелік", - вказали у ЦНС.
У Нацспротиві наголосили, що всі, хто чинить тиск на громадян України в окупації, нестимуть відповідальність.
- Російські окупанти у так званій ЛНР вирішили з 1 вересня заборонити таксистам на легкових автомобілях працювати без спеціальних дозволів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе