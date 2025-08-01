У США виявили радіоактивне осине гніздо на об'єкті, де раніше виготовляли деталі для ядерної зброї

Про це пише BBC.

Згідно зі звітом міністерства енергетики США, знахідку виявили 3 липня на стовпі поруч із територією зберігання рідких ядерних відходів під час планової перевірки. Гніздо знешкодили, ос знищили, а сам об’єкт упакували як радіоактивні відходи.

"Осине гніздо було обприскано для знищення ос, а потім упаковано як радіоактивні відходи", — йдеться у звіті.

Слідчі заявляють, що виявлене забруднення не пов'язане з витоком ядерних відходів з резервуарів і не становить загрози для "навколишнє середовище або населення".

Причиною підвищеної радіації називають "радіоактивне забруднення на місці" — залишкову радіоактивність, що залишилася з часів Холодної війни, коли на SRS активно виробляли компоненти для ядерних бомб.

Оси, за оцінкою фахівців, не мали високого рівня радіоактивного зараження, а самі вони, ймовірно, не залишали меж об’єкта площею понад 800 кв. км.

Попри запевнення влади, екологічні організації висловили серйозне занепокоєння.

Том Клементс, представник групи Savannah River Site Watch, яка стежить за діяльністю об'єкта, розкритикував SRS за відсутність чітких пояснень щодо походження радіоактивних відходів.

"Я дуже злий, що SRS не пояснила, звідки взялися радіоактивні відходи і чи є якийсь витік з резервуарів для відходів, про яку громадськість повинна знати", — наголосив він.

Об'єкт, відкритий у 1950-х роках для виробництва плутонію, досі функціонує, але тепер зосереджений на ядерних матеріалах для електростанцій.

За даними Savannah River Mission Completion, колись на цьому об'єкті було вироблено понад 625 млн літрів рідких ядерних відходів. 43 підземні резервуари все ще використовуються, а вісім було закрито.