Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Наука У США виявили радіоактивне осине гніздо на об'єкті, де раніше виготовляли деталі для ядерної зброї

У США виявили радіоактивне осине гніздо на об'єкті, де раніше виготовляли деталі для ядерної зброї

Марія Науменко
1 серпня, 2025 п'ятниця
18:53
Наука

На колишньому ядерному об’єкті Savannah River Site (SRS) у Південній Кароліні знайшли осине гніздо з радіаційним фоном, що у десять разів перевищував допустимий рівень

Зміст

Про це пише BBC.

Згідно зі звітом міністерства енергетики США, знахідку виявили 3 липня на стовпі поруч із територією зберігання рідких ядерних відходів  під час планової перевірки. Гніздо знешкодили, ос знищили, а сам об’єкт упакували як радіоактивні відходи.

"Осине гніздо було обприскано для знищення ос, а потім упаковано як радіоактивні відходи", — йдеться у звіті.

Слідчі заявляють, що виявлене забруднення не пов'язане з витоком ядерних відходів з резервуарів і не становить загрози для "навколишнє середовище або населення".

Причиною підвищеної радіації називають "радіоактивне забруднення на місці" — залишкову радіоактивність, що залишилася з часів Холодної війни, коли на SRS активно виробляли компоненти для ядерних бомб.

Оси, за оцінкою фахівців, не мали високого рівня радіоактивного зараження, а самі вони, ймовірно, не залишали меж об’єкта площею понад 800 кв. км.

Попри запевнення влади, екологічні організації висловили серйозне занепокоєння.

Том Клементс, представник групи Savannah River Site Watch, яка стежить за діяльністю об'єкта, розкритикував SRS за відсутність чітких пояснень щодо походження радіоактивних відходів.

"Я дуже злий, що SRS не пояснила, звідки взялися радіоактивні відходи і чи є якийсь витік з резервуарів для відходів, про яку громадськість повинна знати", — наголосив він.

Об'єкт, відкритий у 1950-х роках для виробництва плутонію, досі функціонує, але тепер зосереджений на ядерних матеріалах для електростанцій.

За даними Savannah River Mission Completion, колись на цьому об'єкті було вироблено понад 625 млн літрів рідких ядерних відходів. 43 підземні резервуари все ще використовуються, а вісім було закрито.

  • Агентство NASA звільнить близько 3870 працівників за власною програмою відкладеного звільнення на тлі зусиль Білого дому зі скорочення апарату федеральних чиновників.
Теги:
Новини
Світ
ядерна зброя
США
атомна енергетика
Читайте також:
Toyota
Автор Віталій Бесараб
30 липня, 2025 середа
У Держспецзв'язку дали детальну специфікацію авто, щоб отримати саме люксові Toyota Land Cruiser Prado, - волонтер Літинський
Автор Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
Військовозобов’язаним, які досягли віку 25 років та не проходили військову службу чи БЗВП, присвоюватимуть звання без виклику до ТЦК
Автор Катерина Ганжа
1 серпня, 2025 п'ятниця
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву в ніч на 31 липня зросла до 31, серед них – діти
Київ
+24.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 47.64
    Продаж 48.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
1 серпня
18:52
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Почалася підготовка до посилення позиції США": Чалий про ультиматум Трампа
18:51
Інстаграм
Instagram тепер дозволятиме проводити прямі етери акаунтам, які мають щонайменше тисячу підписників
18:43
"Ті, хто перебував у коридорах і ховався між двома стінами, здебільшого загинули", – Клименко про удар РФ по Києву 31 липня
18:35
Оновлено
Литва оголосила протест Білорусі через БПЛА, що залетів у її повітряний простір на початку тижня
18:24
Владислав Мангер
Мангер, якого обвинувачують у вбивстві Гандзюк, вирішив мобілізуватися: суд відмовив
18:21
Олександр Лукашенко й Володимир Путін
Путін і Лукашенко провели неформальну зустріч на лавочці у Валаамі: що говорили про війну в Україні
18:19
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Я бачу ознаки серйозних змін не тільки в риториці, але й у діях": Рибачук про допомогу США Україні
18:15
Ексклюзив
Веслі Кларк
Сподіваюся, коли сплине термін ультиматуму Трампа, будуть санкції та зброя для України, - генерал США Кларк
18:11
"Безкарно страчені душі": російська ракета в Києві вбила учня організації японського рукопашного бою, його доньку й собаку
18:05
OPINION
Право на помилку. Чому Зе-Раду треба шмагати розголосом і "картонними" мітингами
17:58
Україна прагне завершити війну до кінця року, – Сибіга
17:39
Стартував сезон УПЛ 2025/26: у першому матчі "Колос" обіграв "Кривбас". Розклад і результати 1-го туру
17:34
володіння українською
Київ, Одещина та Харківщина лідирують за кількістю порушень мовного закону, — звіт Уповноваженого
17:18
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни просунулись у п'яти населених пунктах на Донеччині, - DeepState
16:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:54
Віктор Орбан
"Не треба було стояти, як закляклий кролик": Орбан назвав торговельну угоду США і ЄС економічним автоголом
16:47
поле, пшениця, зерно
"Надзвичайно важливе рішення": уряд оголосив про розширення підтримки аграріїв у прифронтових регіонах
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 70 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
День жалоби у Києві як відповідь Путіна Трампу
16:32
Юлія Свириденко
Реформа митниці: Свириденко доручила винести на розгляд уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника
16:30
Ексклюзив
«Iron Beam»
Лазерна зброя зможе збивати дрони над українськими містами тихо і влучно, - експерт Їжак
16:25
Оновлено
Володимир Зеленський
Україна пропонує перейти від обміну заявами до зустрічі лідерів, – Зеленський про перемовини з Путіним
16:23
БЕБ, Бюро економічної безпеки
Призначення директора БЕБ: Свириденко домовилася з Цивінським, що він пройде поліграф
16:16
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Портников пояснив, чому Трамп зменшив термін для Путіна до 10 днів
16:12
Медик «Азову» визнаний найкращим військовим медиком Європи
Медика "Азову" визнали найкращим військовим медиком Європи за порятунок життя побратима в екстремальних умовах
16:02
OPINION
Україна змінює пріоритети ударів по РФ: під прицілом — заводи з виробництва "шахедів"
15:59
Україна обговорила зі США впровадження захисту критичної інфраструктури за американською технологією
15:54
Росія у липні на третину збільшила експорт газу до Європи, - Reuters
15:53
Український режисер Андрій Приймаченко досягнув мирової угоди з HBO у справі про порушення авторських прав
15:48
Володимир Зеленський
"Домовилися знайти рішення": Зеленський обговорив зі Стармером фінансування виробництва дронів-перехоплювачів
15:43
Білорусь
"Неспокійний напрямок": у Білорусі заявили, що формують бригаду сил спецоперацій на кордоні з Україною
15:25
на фото Денис Шмигаль
Міноборони з початку року поставило ЗСУ понад 1 млн FPV-дронів, – Шмигаль
14:08
OPINION
"Внєшнєє управлєніє" як перехідний червоний прапор
13:58
САП просить конфіскувати активи подружжя столичних суддів на понад 7 млн грн: деталі
13:32
нафта корабель
Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють поблизу берегів Індії, - Bloomberg
12:58
ГУР оприлюднило дані підполковника, який запускає "шахеди" по Україні
ГУР оприлюднило дані підполковника, який запускає "шахеди" по Україні
12:55
ППО, обстріл, ЗСУ
У липні ППО знищила понад 6 тис. цілей у небі над Україною
12:43
Словенія
Словенія стала першою країною ЄС, яка заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем
12:37
Оновлено
ЗРК Patriot
Німеччина доставить дві системи Patriot Україні найближчим часом
12:33
Анатолій Комар
Після початку війни родина голови Енергомитниці Комара звела маєток за 70 млн грн в елітному передмісті Києва, - "Схеми"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV