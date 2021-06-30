Навальний двічі заявляв про намір здійснити втечу, - суд Москви

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на рішення Преображенського суду Москви, який 25 червня визнав законним постановку Навального на облік як схильного до втечі.



"Рішенням комісії він поставлений на профілактичний облік як особа, схильна до скоєння втечі, терміном на 3 місяці", – йдеться у повідомленні.



Під час засідання комісії з постановки на профілактичний облік було заслухано співробітника групи з виховної роботи ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії. Він повідомив про два випадки публічного висловлювання Навального про намір здійснити втечу.



Навальний пояснив свої слова про втечу з "Матроської тиші" жартом, повідомляє «РИА Новости» з посиланням на постанову суду.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb