Навчання Agile Spirit 2021: кораблі ВМС ЗСУ перетнули Чорне море і прибули до Грузії
Корабельна група Військово-морських сил Збройних сил України здійснила перехід морем і прибула до грузинського порту Поті для участі у міжнародних навчаннях Agile Spirit 2021
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Корабельна група прибула до Грузії у складі середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" та патрульного катеру "Слов'янськ".
"Під час переходу морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельних бойових навчань. Зокрема, боротьбу за живучість корабля, протиповітряну, протикорабельну, протимінну оборони. Проведено тренування з тактичного маневрування та сигналовиробницта за стандартами НАТО", - розповіли у ВМС.
Військові зокрема відпрацьовували дії з протиповітряної оборони судна - переведення зенітно-вогневих засобів у найвищу бойову готовність і відбиття ударів повітряного противника силами тактичної групи. Крім того, військові відпрацювали сценарій із займанням паливно-мастильних матеріалів.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна разом зі США, Канадою та ще 12 країнами візьме участь у міжнародних військових навчаннях Agile Spirit 2021 у Грузії.
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