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Головна Суспільство Десантування з літака США і бойові стрільби: до українських навчань Rapid Trident-2021 планують залучити 6 тис. військових із 15 країн

Десантування з літака США і бойові стрільби: до українських навчань Rapid Trident-2021 планують залучити 6 тис. військових із 15 країн

3 серпня, 2021 вiвторок
17:15
Суспільство навчання ЗСУ

До участі в міжнародних навчаннях Rapid Trident-2021, які пройдуть у вересні у Львівській області, планується залучити близько 6 тисяч військових з 15 країн

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

В Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшла конференція з планування українсько-американських командно-штабних навчань із залученням військ Rapid Trident-2021.

Як зазначив керівник навчань, заступник командувача військами оперативного командування "Схід" бригадний генерал В'ячеслав Клочков, до участі в Rapid Trident-2021 планується залучити близько 6 тис. військовослужбовців з 15 країн.

На конференції також зазначалося, що особливістю Rapid Trident-2021 стане об'єднання маневрів із загальним сценарієм командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2021".

Вперше в історії Rapid Trident проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціональних підрозділів з бойовою стрільбою.

"Під час них заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака Військово-транспортної авіації США С-130", - зазначив керівник групи планування маневрів полковник Віталій Негоденко.

Rapid Trident - це щорічні українсько-американські навчання. Проводяться на Яворівському полігоні Львівської області. У 2021 році вони почнуться 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

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міноборони
навчання
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