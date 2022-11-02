Про це повідомляється на сторінці української анімації "Mavka" у Facebook.



Мавка, Жабокиць Квусь, Русалки, Мохуші та інші жителі магічного Лісу об'єднались з героями культового британського мультсеріалу "Hey Duggee" від BBC Studios задля створення спеціального відео.

У новій серії улюбленого британського мультсеріалу "Hey Duggee" Білочки та Колібрі разом із героями українського повнометражного фільму "Мавка. Лісова пісня" дізнаються, як вітатись та ставити питання під час знайомства українською та англійською мовами.

"Цей епізод - дружній жест гостинності британців, у такий спосіб вони хочуть приділити увагу українським дітям, які опинилися в Обʼєднаному Королівстві через війну", - зазначили українські аніматори.

Ролик спільними зусиллями створили Studio AKA, BBC Studios та студія Animagrad.

"Ця співпраця дуже важлива для нас, і ми раді, пишаємось і вдячні за підтримку наших міжнародних колег і за таку можливість допомогти дітям, які приїжджають до Великої Британії з України, відчувати себе комфортно в новій країні, вивчити нові фрази, і заводити друзів попри мовні бар’єри", - додали творці "Мавки".

Анімація "Мавка. Лісова пісня" створена за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та на образах зі слов’янської міфології. Анімаційний фільм буде зрозумілим найширшій аудиторії по всьому світові, але водночас він містить чарівність української автентики, що принесе глядачам дещо нове і досі нерозкрите у світовій анімації, обіцяють творці мультфільму.

"Мавка. Лісова пісня" вийде в український прокат у грудні 2022 року. Права на показ мультика придбали вже понад 20 країн.