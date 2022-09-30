Навіщо козі баян, або "демократія" по-сталінськи

Колись давно, в середині XX століття, мешкав у Берні поляк-емігрант, блискучий есеїст Єжи Стемповський. Кілька десятиліть він публікував свої міркування під загальною назвою "Нотатки неквапливого перехожого". Філософування під час руху пішки – антична традиція перипатетиків. А бути неквапливим він міг собі дозволити, позаяк мешкав у нейтральній, захищеній своїм неймовірним багатством, а водночас високими горами та добровільною армією озброєних громадян Швейцарії.

Наслідуючи його традицію, я назвав себе "занепокоєним перехожим". Як і Стемповський, я не вояк, не політик, не політтехнолог, не журналіст-новинник, не телевізійник. Я історик, перекладач і викладач культурології в католицькому університеті. І я дуже занепокоєний, як і мільйони моїх співгромадян і співгромадянок, тим, що діється на нашій землі, яка кривавиться під садистськими ударами російських нацистів і чинить несамовито мужній спротив влаштованому ними геноцидові на очах у переважно байдужого або ворожого світу, – тут не йдеться про цивілізований Захід, а про терени архаїчного Сходу та Півдня, лідером яких самопроголосив себе комуно-чекістський кримінальний вождь Володимир Путін.

Слово "занепокоєний" дискредитували уже на нашій пам’яті європейські політики, точніше, дипломати. Дипломатам узагалі мова дана для того, щоб приховувати свої наміри та напускати туману. Проте це лише тимчасовий історичний контекст. Чимало дурнів і зловмисників знеславлювали колись упродовж людської історії багато знаків і символів (слово – теж семантична одиниця). Можна згадати бодай безневинну чорну парасолю Чемберлена, тримаючи яку, той виголосив сакраментальну фразу: "Я привіз вам мир", що стала прологом до Другої світової війни. Проте здоровий глузд підказує, що не варто відмовлятися від природних відрухів, що занепокоєність – свідчення і стимул виходу поза межі зони комфорту, спонука до пошуку способів покращити становище та знайти добрі виходи з численних клопотів, яких нам не ощаджують вороги. Отож, спробую повернути гідність "занепокоєнню" – чесноті мислячої людини, ознаці нонконформіста, якому не байдуже, що діється довкола, одному з рушійних елементів громадянського суспільства.

А після передмови власне мова.

Як і більшість українців та українок, про якість перебігу псевдореферендумів на брутально окупованих українських теренах від Криму до Донбасу я можу судити лише з оповідей та різних журналістських розслідувань. На (моє) щастя, мені на власні очі не довелося побачити це політичне піп-шоу. Проте у власному минулому я маю дещо подібний досвід, а лектура та історичні студії його розширюють і дають змогу належно інтерпретувати.

Отож, у совєтські часи я, бувши студентом історичного факультету Львівського університету, від 17 років брав участь у різних "виборчих" комісіях, що забезпечували заздалегідь намальований результат удаваного волевиявлення. Вибори до органів влади тоді мали "референдумний" характер, мовляв, ті, хто проголосував, підтримують висунутих єдиним "блоком комуністів і безпартійних" кандидатів. Ну, або не підтримують. Не підтримати було складно: треба було зіпсувати бюлетень для голосування, перекресливши його, написавши щось погане або не поставивши пташку, де слід. Пташку легко можна було домалювати – усі ж свої, а для перекреслення чи написання чогось поганого усамітнитися в кабінці, що могло викликати надміру ревне зацікавлення міліції чи КҐБ. А відвертих дисидентів було небагато.

Традицію власне такого фальшування і хапання незгодних за руки принесли в Галичину совєтські окупанти. Ось як описує Станіслав Вінценз березневі вибори 1940 року (між іншим, серед кандидатів на них фігурували колишній голова НТШ Кирило Студинський та відомий лікар, майбутній член уряду Ярослава Стецька Мар’ян Панчишин):

"Квазілегальним схваленням усіх уніфікацій стали вибори до совєтських законодавчих органів у другій половині березня 1940 року, ретельно підготовлені за допомогою місцевих агітаторів, зовсім не комуністів чи ліваків, але чи то слабких і піддатливих, чи особисто зацікавлених (…), нарешті тих, хто хотів приховати своє недавнє, нібито політичне, минуле. (…) Доброю стороною цієї виборчої пропаганди було попередження занадто легковажних людей, бо вони дізналися, що їм загрожує, якщо вони не проголосують, чи, не дай Боже, будуть виступати проти виборів, проти нав’язаних і, як результат, єдиних кандидатів. Тим сильнішою була переказувана пошепки контрпропаганда (…) Її перший аргумент полягав у тому, що якщо ми вкинемо в урну вже підготовлені виборчі бюлетені із комуністичними кандидатами, то схвалимо все, що сталося, в тому числі теперішній стан, і цим дамо згоду на те, що наших батьків, чоловіків, братів та синів візьмуть до совєтської армії, поженуть на край світу на погибель, на війні чи без війни. А також, що коли інші країни дізнаються про це, вони будуть готові повірити і затвердити цей стан, хоча дехто (переважно старші, хоч і неграмотні, які добре пам’ятали старі часи) запевняв, що інші країни не такі дурні, аби в це повірити. І нарешті найпекучіший аргумент, що в результаті та у нас запровадять колгоспи" (переклад Олеся Герасима).

Отож, частина виборців удавали важко хворих, "натомість ті, хто мав піти на виборчу дільницю, кожен, хто міг, запасався олівцем, щоб замазати готові бюлетені та таким чином зробити їх недійсними. Ті ж, хто не мав олівців, готувалися нищити бюлетені інакше, також вигадливо", скажімо, загортали в виборчі бюлетені кізяки. Проте на практиці було непросто пошкодити бюлетень, оскільки присутні на дільниці військові та чекісти бачили рух мотузки з олівцем у кабіні, куди треба було прориватися з боєм, отож, демонстративно засвідчити свою нелояльність. Вінцензові довелося скористатися усім своїм авторитетом письменника і професора, щоб відсунути убік молодого гевала з НКВД і пройти в кабінку, до того ж влаштувавши на дільниці "швейковину". Літнім селянкам і одягнутим у кептарі гуцулам вони просто зневажливо перегороджували шлях, а вже через кулька років, влаштували децимацію, знищивши у війні з цивільними мешканцями Західної України понад 10 відсотків людності.

Псевдореферендуми на окупованих теренах України, буцім організовані Путіним і його дрібним підлабузником Кирієнком, були значно страшнішими, адже "голосування" відбувалося під дулами автоматів, проте цілком пасували до сталінської моделі "демократії". Реальна ціна цього начебто "волевиявлення" навіть нижча за гріш у базарний день.

Але досвід трансформації совка в незалежну Україну, діяльним учасником якої я колись став, свідчить, що "магія вільного вибору", як її називав Вінценз, незмірно сильніша, ніж шаманські танці з бубнами фальсифікаторів і штукарів. Саме завдяки цій "магії", іншими словами, гідному прямостоянню, ми переможемо, як би нам не перешкоджали недолугими кроками наські дилетанти-політики, самозакохані пропагандисти та цинічні ділки. Механізми суспільного очищення неминуче усунуть їх, а однодумці з вільного світу допоможуть нам відстояти справжню демократію.

Відповідь на титульне запитання дуже проста. Тоталітарні бюрократичні системи потребують бодай якоїсь легітимності в очах своїх підданих. Модерні виборчі механізми вони змушені бодай імітувати, як-от мешканці тихоокеанських островів, котрі усе чекають з неба благословенного вантажу з консервами та одягом із західними лейблами. Але вибори по-сталінськи – лише жалюгідний карго-культ, і нічого це не дасть ні кремлівським сидільцям, ні їхнім боягузливим і пристосуванським підданим.