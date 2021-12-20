“Навіть у Львові такого немає”: у Підберізцях відкрили сучасний дитячий садочок

У селі Підберізці поблизу Львова у День святого Миколая відкрили новий сучасний дитячий садок. Такий подарунок до свята мешканці отримали завдяки співпраці влади різних рівнів та меценатів.

Про це повідомляє “Еспресо-Захід”.

Садок у Підберізцях збудували “з нуля” лише за один рік. На проект витратили понад 23 мільйони гривень. Це – кошти і державного, і місцевих бюджетів. До фінансування долучились також підприємці, зокрема, львівський бізнесмен, депутат обласної ради Григорій Козловський. Тут є все для комфорту дітей: красиві приміщення, автономне опалення, тепла підлога, сучасна система вентиляції, нове обладнання для кухні, а ще багато цікавих іграшок.

“Рік працювали важко заради того, щоб його відкрити. Це симбіоз бізнесу, влади, і приклад, що проблеми в цій країні все таки можна вирішувати”, - каже депутат Львівської міської ради Олексій Різник, який впевнений, що кращих садочків немає навіть у самому Львові.

“Ми розуміли, що у них реально критична ситуація: немає садочка, немає школи. І щоб діти мали можливість розвиватися, жити, спілкуватися в соціумі, ми з колегами прийняли рішення, що ми будемо вкладати кошти в цей проект”, - додає депутат Львівської міської ради Юрій Ломага.

Попри те, що Підберізці мають власну територіальну громаду, відкриття садочка у цьому селі позитивно вплине і на систему ДНЗ у Львові, - вважають депутати Львівської міської ради. Адже досі діти із Підберізців були змушені відвідувати садочки в інших населених пунктах, зокрема у Винниках, які є частиною Львова. Тепер додатково створено майже пів сотні місць. Депутати кажуть: саме у такий спосіб – будуючи садки у сусідніх до Львова громадах - можна розвантажити львівські дитсадки, і сподіваються, що приклад Підберізців переймуть і керівники інших місцевих рад.

