Навряд чи на цій сесії встигнемо розглянути, - Кравчук про законопроєкт щодо ліквідації ОАСК
Понад 2 місяці на розгляд у Раді очікує невідкладний законопроєкт президента Зеленського про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Однак він включений в порядок денний сесії
Про це розповіла народна депутатка від “слуг народу” Євгенія Кравчук. повідомляє 24 канал.
За її словами, тепер справа за профільним комітетом правової політики.
Вона припустила, що члени комітету були зайняті іншими законами, зокрема щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
“Хотілося б розглянути якомога швидше, але думаю, навряд чи на цій сесії встигнемо. Залишилось багато хвостів”, - підкреслила нардепка.
На її думку, закон можуть ухвалити аж восени, після повернення Верховної Ради до роботи після літніх канікул.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада може продовжити літню сесію ще на тиждень. За попереднім планом останнє засідання мали провести 16 липня.
- Нагадаємо, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва як невідкладний.
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