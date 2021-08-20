Найбільша опозиційна парія Канади обіцяє почати постачання Україні летальної зброї в разі перемоги на виборах
Консервативна партія Канади обіцяє у разі перемоги на федеральних виборах розпочати постачання до України летальної зброї
Про це йдеться у виборчій програмі партії, передає "Укрінформ".
"Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї", - йдеться у документі.
Крім того, канадські консерватори обіцяють відновити передачу Україні розвідданних із супутника дистанційного зондування RADARSAT.
Також у Консервативній партії Канади висловили готовність "надати підтримку українським демократичним реформам, покликаним підвищити прозорість й підзвітність".
Позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді заплановані на 20 вересня. У чинному скликанні парламенту Консервативна партія Канади має другу за чисельністю фракцію після правлячої Ліберальної партії.
- Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець від штату Огайо Роберт Портман на брифінгу в Києві заявив, що США продовжать постачати Україні летальну зброю.
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