Найбільша опозиційна парія Канади обіцяє почати постачання Україні летальної зброї в разі перемоги на виборах

Про це йдеться у виборчій програмі партії, передає "Укрінформ".



"Канадські консерватори переглянуть внесок Канади до НАТО шляхом посилення операції UNIFIER, тренувальної місії Збройних сил Канади в Україні та надання Україні летальної зброї", - йдеться у документі.



Крім того, канадські консерватори обіцяють відновити передачу Україні розвідданних із супутника дистанційного зондування RADARSAT.



Також у Консервативній партії Канади висловили готовність "надати підтримку українським демократичним реформам, покликаним підвищити прозорість й підзвітність".



Позачергові федеральні парламентські вибори у Канаді заплановані на 20 вересня. У чинному скликанні парламенту Консервативна партія Канади має другу за чисельністю фракцію після правлячої Ліберальної партії.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець від штату Огайо Роберт Портман на брифінгу в Києві заявив, що США продовжать постачати Україні летальну зброю.

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