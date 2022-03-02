Найбільша в Європі птахофабрика "Чорнобаївська" на Херсонщині знеструмлена через обстріли, неможливо забезпечити кормом понад 3 млн курей, - Денисенко

Про це він написав у Facebook.



"Через російську окупацію Херсонщина опинилася на межі екологічної катастрофи. Зараз знеструмлена найбільша в Європі птахофабрика "Чорнобаївська" (компанія Укрлендфармінг) під обласним центром. Підвезти корм неможливо. Там 3 млн курей, яких неможливо ні годувати, ні утилізувати", - йдеться в дописі.



Він зазначив, що за кілька днів розпочнеться мор птиці, якщо окупанти не дадуть вирішити цю проблему і курей не зможуть погодувати.

