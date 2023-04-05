Найбільше – в Києві: Кремінь розповів про кількість і характер скарг на порушення мовного законодавства в 2022 році
Офіс мовного омбудсмена підбиває підсумки 2022 року. Станом на 29 березня отримано 821 звернення щодо порушення норм мовного законодавства, найбільше – в Києві
Про це "Детектору медіа" розповів Уповноважений із захисту мови Тарас Кремінь.
За його словами, остаточний звіт буде оприлюднено до кінця квітня, але вже зараз відомо, що лідером зі скарг на порушення мовного законодавства є столиця (332), на другому місці – Одещина (116), на третьому – Харківщина (70).
"318 стосувалися відсутності української версії сайтів та інтернет-магазинів, 152 звернення — щодо порушень під час обслуговування громадян, 75 — скарги на зовнішню рекламу", - перелічив Кремінь.
"У сфері освіти та науки — 106 звернень, сфері культури — 22, у медійному просторі — 44", - додав він.
Водночас мовний омбудсмен запевнив, що нині в Україні немає чиновників, які не говорять державною мовою в публічному просторі.
- У листопаді минулого року мовний омбудсмен виніс постанову про штраф меру Харкова Ігореві Терехову за спілкування з громадянами недержавною мовою.
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