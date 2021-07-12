Найбільші держпідприємства в Україні у січні-березні отримали 25 млрд грн прибутків, - StateWatch
Найбільші державні підприємства Україні у першому кварталі 2021 року отримали 25 млрд грн прибутку
Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" експертної організації StateWatch. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Згідно з повідомленням, найбільші прибутки отримав Нафтогаз - 12,6 млрд грн; "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) - 4,7 млрд грн, Укренерго - 3,7 млрд грн та Укргідроенерго - 2,2 млрд грн.
Натомість, зазначається, що найбільші збитки отримала Укрзалізниця та держкомпанії авіаційної галузі, які пояснили свої результати наслідками COVID-19.
Так, у першому кварталі 2021 року Укрзалізниця отримала 1,7 млрд грн збитків, "Украерорух" - 205,8 млн грн збитків та аеропорт "Бориспіль" - 196,7 млн грн збитків.
Зазначається, що сумарний збиток семи підприємств з 15 найбльших у січні-березні становив 2,4 млрд грн.
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