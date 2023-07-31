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Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%

31 липня, 2023 понедiлок
15:16
Суспільство немовлячі ноги

В Україні за останні сім місяців народилось понад 96 тис. дітей, що на 28% менше, ніж у 2021 році, це найгірший показник з часів незалежності

Про це інформує українська компанія, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів Опендатабот.

У першому півріччі 2023 року в Україні було народжено 96 755 дітей, з яких 47 129 - дівчатка, а 49 626 - хлопчики. Повідомляється, що це на 28% менше, ніж у січні - червні 2021 року, тоді світ побачило 135 079 малят, та нижче, ніж за аналогічний період торік.

З 2013 року народжуваність в Україні зменшується приблизно на 7% щорічно. Проте повномасштабна війна РФ призвела до найбільшої кризи за часів незалежності. Попередній антирекорд теж пов’язаний із війною, у 2015 році народжуваність знизилась аж на 12% за 12 місяців.

Читайте також: В Україні катастрофічно падає народжуваність, демографічна ситуація є критичною, - Хміль 

У середньому, цьогоріч у місяць народжується 16,1 тис. малят. До початку великої війни кількість була на рівні 21-23 тисячі новонароджених на місяць. В останні роки хлопчиків народжується трохи більше, ніж дівчаток, і повномасштабна агресія не вплинула на цей розподіл: 51% проти 49%.

Додається, що до початку агресії торік, найбільше дітей народжувалось у липні, а у 2022 і поки що у 2023 найбільша народжуваність - у березні.

  • Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповідала, що у 2022 році показник народжуваності в Україні знизився не критично, але суттєво впаде у 2023-му.

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