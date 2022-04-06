Найбільший у світі виробник турбін Vestas залишає російський ринок

Про це пише RTE.



"Коли ми виходимо з Росії, ми припиняємо діяльність як із клієнтами, так і з інших видів діяльності, які ми ведемо на фабриках та в інших місцях", - повідомив генеральний директор Хенрік Андерсен.



Vestas, яка має в Росії два заводи, припинила нову комерційну діяльність у країні й анонсувала зупинення чотирьох проєктів вітрових електростанцій, які розробляють у Росії, у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України.



Крім того, компанія встановила близько 1 гігавата потужності вітрової енергії в Росії, і клієнтом там є лише фінська комунальна компанія Fortum. За словами Хенріка Андерсена, Vestas продовжить переговори з Fortum щодо майбутнього володіння й обслуговування.

Нагадаємо, раніше компанія Intel зупинила роботу в Росії.

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