Найбільший у світі виробник турбін Vestas залишає російський ринок
Данський виробник турбін Vestas оголосив про вихід із російського ринку через війну РФ проти України
Про це пише RTE.
"Коли ми виходимо з Росії, ми припиняємо діяльність як із клієнтами, так і з інших видів діяльності, які ми ведемо на фабриках та в інших місцях", - повідомив генеральний директор Хенрік Андерсен.
Vestas, яка має в Росії два заводи, припинила нову комерційну діяльність у країні й анонсувала зупинення чотирьох проєктів вітрових електростанцій, які розробляють у Росії, у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України.
Крім того, компанія встановила близько 1 гігавата потужності вітрової енергії в Росії, і клієнтом там є лише фінська комунальна компанія Fortum. За словами Хенріка Андерсена, Vestas продовжить переговори з Fortum щодо майбутнього володіння й обслуговування.
- Нагадаємо, раніше компанія Intel зупинила роботу в Росії.
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