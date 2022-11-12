Найбільшою проблемою після війни буде депопуляція, - інвестбанкір Фурса

Про це в ефірі Еспресо заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Для нас після війни найбільшою проблемою буде депопуляція. У нас буде брак людей. Чим довше війна триває, тим більше людей залишаться закордоном, бо облаштують свій побут і не захочуть повертатися", - вважає Фурса.

За його словами, люди — це головне і після завершення війни перед державою буде значний виклик.

"Потрібно дерегулювати міграцію і зробити так, щоб в країну поїхали мігранти. В першу чергу, спростити можливість отримання права на роботу в Україні для іноземців. Депопуляція буде значним викликом для нашої країни в економічному сенсі на наступні десять років", - підсумував експерт.

За даними Reuters, в країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів прийому біженців з України, пов'язують це з зимовими холодами й атаками росіян на об'єкти енергетики.

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