"Найближчі тижні будуть критичними": Кузін розповів, коли чекати на зниження і наступну хвилю захворюваності коронавірусом
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зниження захворюваності COVID-19 в Україні очікується приблизно за три тижні, проте ці тижні будуть критичними
Про це Кузін сказав у інтерв'ю виданню "Гордон".
"Найближчі три тижні будуть критичні, після чого хвиля поступово піде на зниження", - сказав Кузін.
За прогнозом головного санлікаря, після послаблення епідемії наступної хвилі захворюваності слід чекати навесні.
"Спад захворюваності продовжиться, як очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - сказав Кузін.
- Нагадаємо, 28 жовтня в Україні зареєстровано 26 870 нових заражень коронавірусом, 648 пацієнтів померли.
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