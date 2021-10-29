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"Найближчі тижні будуть критичними": Кузін розповів, коли чекати на зниження і наступну хвилю захворюваності коронавірусом

29 жовтня, 2021 п'ятниця
11:13
Суспільство

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що зниження захворюваності COVID-19 в Україні очікується приблизно за три тижні, проте ці тижні будуть критичними 

Про це Кузін сказав у інтерв'ю виданню "Гордон".

"Найближчі три тижні будуть критичні, після чого хвиля поступово піде на зниження", - сказав Кузін.

За прогнозом головного санлікаря, після послаблення епідемії наступної хвилі захворюваності слід чекати навесні.

"Спад захворюваності продовжиться, як очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - сказав Кузін.

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