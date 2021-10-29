"Найближчі тижні будуть критичними": Кузін розповів, коли чекати на зниження і наступну хвилю захворюваності коронавірусом

Про це Кузін сказав у інтерв'ю виданню "Гордон".



"Найближчі три тижні будуть критичні, після чого хвиля поступово піде на зниження", - сказав Кузін.



За прогнозом головного санлікаря, після послаблення епідемії наступної хвилі захворюваності слід чекати навесні.



"Спад захворюваності продовжиться, як очікуємо, майже до кінця січня. Наступний підйом - березень-квітень 2022 року", - сказав Кузін.

Нагадаємо, 28 жовтня в Україні зареєстровано 26 870 нових заражень коронавірусом, 648 пацієнтів померли.