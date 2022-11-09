Найгарячішою точкою на фронті залишається східний напрямок, - Жданов

Про це інформує Gazeta.ua з посиланням на військового експерта Олег Жданов.

"Найгарячішою точкою залишається східний напрямок. Там ворог постійно атакує наші позиції. За минулу добу в районі Майорська вони мали незначне просування. На решті ділянок цього оперативного напрямку ми утримуємо оборону. Але вони постійно атакують", – заявив Жданов.

Експерт пояснює, що на інших оперативних напрямках ситуація стабільніша: "Зокрема, на Запорізькому спостерігається зниження бойової активності. На Херсонщині ми просуваємося вперед активніше. Але не дуже швидко. В основному шляхом ураження противника або авіацією, або артилерією".

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Аналізуючи нинішні події на лінії фронту Жданов говорить, що у найближчі тижні ситуація буде більш-менш стабільною.

"На Донеччині вони продовжуватимуть атакувати. На Слобожанському напрямку, на Запорізькому і Херсонському ми намагатимемося атакувати. На сьогодні ми у стадії накопичення резерву. Противник – теж. Нас стримує те, що ми швидко не можемо накопичити важке озброєння", – додає експерт.

У вівторок, 8 листопада, на Херсонщині російський агресор обстріляв деокуповані населені пункти Бериславського району.

За добу, 8 листопада, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження сил та зонах ППО окупантів на Півдні України.

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