"Найгірший сценарій уже відбувся": Кулеба відповів на заяву Пєскова про перспективу вступу України до НАТО
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО, відповівши таким чином на слова речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який назвав цю перспективу "найгіршим сценарієм" і спрогнозував "активні заходи" з боку Росії
Свою думку Кулеба висловив у Twitter.
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав Кулеба.
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Раніше Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.
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