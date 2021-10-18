Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією "Найгірший сценарій уже відбувся": Кулеба відповів на заяву Пєскова про перспективу вступу України до НАТО

"Найгірший сценарій уже відбувся": Кулеба відповів на заяву Пєскова про перспективу вступу України до НАТО

18 жовтня, 2021 понедiлок
19:36
війна з Росією Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що РФ не має права голосу в питанні вступу України до НАТО, відповівши таким чином на слова речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який назвав цю перспективу "найгіршим сценарієм" і спрогнозував "активні заходи" з боку Росії

Свою думку Кулеба висловив у Twitter.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав Кулеба.

Читайте також. "Це станеться не завтра. Але вони приєднаються": Столтенберг про вступ України і Грузії до НАТО

Раніше Пєсков заявив, що вступ України до НАТО "виходить за червоні лінії національних інтересів Росії" та "може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу в 2022 році планують підтвердити рішення про майбутнє членство України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
МЗС України
Дмитро Пєсков
російська військова агресія
членство у НАТО
євроатлантична інтеграція
Дмитро Кулеба
вступ до НАТО
Читайте також:
Юрій Бутусов
17 жовтня, 2021 неділя
Спецоперації з ліквідації ватажків російських терористів, які здійснювалися за наказом Порошенка, при Зеленському повністю припинилися, - Бутусов
17 жовтня, 2021 неділя
"Заберіть мене до себе". Мережу підкорює відео з сільського весілля на рівненському Поліссі
На Окрестіна. Мінськ
17 жовтня, 2021 неділя
"Хлоркою обробляти". Білоруські кіберпартизани "злили" інструктаж з МВС Лукашенка щодо поводження з політв'язнями
Київ
+10
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.26
    Продаж 30.69
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
18 жовтня
22:52
Суд заарештував бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування
22:25
поліція
На Харківщині водій-порушник збив поліцейського, який виписував йому штраф за перевищення швидкості
21:58
Людмила Буймістер
Фракція "Слуг" ухвалила виключити нардепку Буймістер, яка голосувала проти закону про олігархів
21:30
Після перерви у 23 роки: очільники МЗС України і ПАР відновили контакти
21:27
"Олександрія" - "Ворскла"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу
21:24
"Чорноморець" - "Верес"
"Верес" переміг "Чорноморець" в останньому матчі 11-го туру УПЛ
21:15
Ексклюзив
Святослав Павлюк
Україна пройде опалювальний сезон без стресів, якщо зима не буде надто довгою і холодною, — Павлюк
21:09
МВФ
Місія МВФ завершила роботу в Україні: досягнуто угоду для подальшої співпраці, Фонд може надати близько $700 млн
20:47
вірус маска
ЄС планує виключити Україну зі списку COVID-безпечних для подорожей країн, - журналіст
20:14
У Кривому Розі знайшли мертвим брата застреленого мера Костянтина Павлова 
19:17
ОБСЄ
ОБСЄ закликала окупантів розблокувати роботу спостерігачів у ОРДО, Україна назвала дії РФ руйнуванням Мінських угод
19:00
Карім Бензема
Тренер "Шахтаря" назвав футболіста, який заслужив "Золотий м'яч"
19:00
Вчені COVID-19
Українські вчені заявили про виявлення речовин, які можуть запобігти гострій пневмонії від COVID-19
18:46
метрополітен
Метро Києва працюватиме на годину довше 19 жовтня
18:30
Зеленський
Зеленський скликає позачергове засідання Ради
18:26
Дмитро Пєсков
Речник Путіна заявив, що вступ України до НАТО "може змусити Росію вжити активних заходів"
18:21
Усик - Джошуа
Джошуа розпочав підготовку до реваншу з Усиком
18:13
Колін Пауелл
Помер перший темношкірий держсекретар США Пауелл
17:57
безпілотник
Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотник і стріляли з гранатометів
17:45
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Ллойд Остін приїде до Києва 19 жовтня
17:35
Наталка Діденко
До України йде похолодання, - синоптик Наталка Діденко
17:11
СOVID
Хмельницька інфекційна лікарня на 99% заповнена хворими на COVID-19
17:06
Томас Бах
Наша миротворча місія вимагає, щоб Олімпіаду сприймали, як політично нейтральну територію, - президент МОК
16:49
Георгій Бущан
"Барселона" - "Динамо": які гравці киян вирушили на матч Ліги чемпіонів
16:47
Руслан Стефанчук
Рада повернеться до розгляду законопроєкту про скасування переведення годинників, - Стефанчук
16:38
газ
Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на листопад
16:35
Петро Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
16:25
вакцина
МОЗ готує перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу
16:20
Юрій Вітренко
Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" і виступить проти надання сертифікату, - Вітренко
16:07
Віталій Кличко
"Посилення децентралізації": Кличко пообіцяв ініціювати створення у Києві районних рад
16:03
Перш ніж обкладати податками власників городів, Зеленський має відповісти за $40 млн у офшорах від Коломойського, - Ірина Геращенко
15:51
COVID-19
У Харкові зайняті усі COVID-ліжка з киснем, - міськрада
15:51
Андрій Лунін
Українець Лунін розпочав переговори з німецьким топ-клубом, він вирішив піти з "Реалу"
15:46
Юрій Вітренко
Вітренко розповів, який обсяг газу в українських сховищах насправді належить іноземцям
15:37
Друга партія додаткової військової допомоги від США прибула до України
15:32
вогонь Олімпіади-2022
У Греції запалили вогонь Олімпіади-2022
15:29
Сергій Лавров
РФ зупинить роботу свого представництва при НАТО
15:12
СБУ знайшла бойові схрони диверсантів у Херсоні
СБУ знайшла бойові схрони диверсантів у Херсоні
14:59
вакцинація
Шмигаль доручив МОЗ оновити графіки щеплень від COVID-19 для кожної області
14:59
Олег Міщенко
Спорт поза політикою, в мене немає негативу до Росії, там мої друзі, - вихованець "Динамо" зробив неоднозначну заяву
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV