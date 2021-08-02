"Найкращий показник з 2017 року": частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 37%

Про це пресслужба Національного банку України повідомила у Telegram.



Згідно з повідомленням, частка NPL за півроку скоротилася на 3,8 в.п. із 41% до 37,2%, що є найкращим результатом із початку 2017 року, відколи обсяг NPL визначається за оновленою методологією.



Зазначається, що найкраща динаміка спостерігається у банків з іноземним капіталом. Частка NPL у банків з приватним українським капіталом вперше скоротилася до рівня нижче 12% і є найкращою серед усіх груп.



За даними НБУ, державні банки з початку року скоротили обсяг непрацюючих кредитів на майже 15 млрд грн, проте вони досі акумулюють понад 70% NPL-портфеля банківського сектору.



Крім того, за інформацією регулятора, обсяг проблемних кредитів за цей період скоротився на 25 млрд грн.

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