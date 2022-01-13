Найменший показник за 12 років: про готовність брати участь у протестах заявили 32,4% українців
У порівнянні з 2020 роком кількість українців, що готові брати участь у протестах зменшився на 5,6%
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводили 3-11 грудня 2021 року.
Відомо, що 64% респондентів заявили, що не готові брати участь у протестах. Для порівняння: у 2020 році таких людей було 57%.
Водночас виходити на акції протесту готові 32,4% дорослих українців, і, зокрема, 15,7% опитаних вважають участь у виборчій кампанії формою протесту.
Також 11,3% називали формою протесту санкціоновані мітинги та демонстрації, 10,3% — збір підписів під колективними відозвами.
Найнижчий рівень готовності до протестів фіксують у східних областях — там 69,8% не готові до протестів. А от найвищий рівень — у центральних областях (не готові 58%).
Крім того, серед мешканців міст рівень готовності до протестів вищий, ніж у мешканців сіл (до протестів готові 34,5% і 27,9% відповідно). Чоловіки також дещо більше за жінок згодні брати в них участь (13,9% проти 9% відповідно).
Соціологи також опублікували, як змінювалась готовність українців до протестів упродовж 12 років: найбільше українців були готові протестувати у січні 2017 року (49%) та грудні 2019-го (48%). А найнижчий рівень раніше фіксували в листопаді 2012-го (34%).
Зазначається, що опитування проводили 3-11 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 000 дорослих респондентів, які проживають у всіх підконтрольних регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50% та 1,1% — для показників, близьких до 5%.
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