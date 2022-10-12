Життя триває.

Біля ракетної вирви в парку Шевченка галасує з півтора десятка дітисьок.

Найсміливіші лізуть по крайках.

Я б не засипав.

Найпронизливіші пам'ятники — це ті, що є свідками злочинів.

Саме тому так пробирає в Аушвіці чи Майданеку.

Причому, в Майданеку моторошніше, ніж в Аушвіці, бо його оминула сумнівна туристична слава.

А найголосніший пам'ятник який я бачив: в Ґорі.

У дворі будинку, який закидали авіабомбами русскіє виродки.

Люди, які вижили, поставили пам'ятник своїм убитим сусідам: з гільз вистріляних авіабомб.

Великий миршавий Звір вже двадцять років залишає по собі гігантські кратери, аби здохнути в малесенькій щурячій норі.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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