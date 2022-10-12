Найпронизливіші пам'ятники - ті, що є свідками злочинів
Великий миршавий Звір вже двадцять років залишає по собі гігантські кратери, аби здохнути в малесенькій щурячій норі
Життя триває.
Біля ракетної вирви в парку Шевченка галасує з півтора десятка дітисьок.
Найсміливіші лізуть по крайках.
Я б не засипав.
Найпронизливіші пам'ятники — це ті, що є свідками злочинів.
Саме тому так пробирає в Аушвіці чи Майданеку.
Причому, в Майданеку моторошніше, ніж в Аушвіці, бо його оминула сумнівна туристична слава.
А найголосніший пам'ятник який я бачив: в Ґорі.
У дворі будинку, який закидали авіабомбами русскіє виродки.
Люди, які вижили, поставили пам'ятник своїм убитим сусідам: з гільз вистріляних авіабомб.
Великий миршавий Звір вже двадцять років залишає по собі гігантські кратери, аби здохнути в малесенькій щурячій норі.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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